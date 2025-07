L’accompagnement et la formation des entreprises, notamment les PME, dans l’évaluation de leur empreinte hydrique, a été l’une des propositions présentées lors d’un atelier sur “le renforcement de la conscience de l’empreinte hydrique dans l’entreprise” tenu, jeudi, au siège de l’UTICA.

Abdessalem Loued, membre du Bureau exécutif de l’UTICA, a évoqué les propositions de l’organisation patronale pour renforcer la transition environnementale dans les entreprises. Il s’agit de les former aux moyens d’évaluation de l’impact environnemental, tels que l’analyse du cycle de vie (ACV) et la norme ISO 14046, ainsi que la création d’une base de données sectorielle sur la consommation d’eau et les empreintes de référence (écologique) qui aident les entreprises sur le positionnement et la comparaison.

Ces recommandations concernent, aussi, l’intégration des critères de l’empreinte hydrique dans les politiques publiques pour renforcer l’investissement et l’innovation verte. Il s’agit, également, de développer des mécanismes d’incitation et des labels environnementaux au profit des entreprises qui montrent un engagement effectif pour réduire leur empreinte environnementale.

Il a appelé les entreprises tunisiennes à adopter la gestion de l’eau en tant qu’axe stratégique dans leurs plans d’avenir, soulignant l’engagement de l’organisation patronale à accompagner les entreprises dans ce processus, à travers l’encadrement et le soutien. Il a réitéré l’ambition de l’UTICA de faire de cet engagement environnemental le pilier principal de compétitivité du secteur privé.

De son côté, la conseillère dans la gestion environnementale, le changement climatique et le développement durable, Amal Jrad, a mis l’accent sur l’importance de comprendre et d’évaluer l’impact de la consommation d’eau dans les entreprises, en tant que pas essentiel dans la prise de décisions et la réalisation d’un rendement reconnu en matière de protection de l’environnement.

Elle a souligné l’impératif d’intégrer cette approche dans les stratégies économiques des entreprises aux fins de renforcer la compétitivité et de contribuer à la transition environnementale.

Cet atelier de travail a été organisé par l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat, en partenariat avec Konrad-Adenauer –Stiftung Tunisie (KAS), en présence des femmes et des hommes chefs d’entreprises, des représentants des administrations centrales de certains ministères, ainsi que des experts dans le développement durable.