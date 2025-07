La BH Bank a présenté, jeudi, son premier rapport de durabilité 2024, pour témoigner de son engagement dans une dynamique de conformité aux exigences environnementales et sociales.

La BH Bank est ainsi, la première banque publique en Tunisie, à présenter son rapport de durabilité qui a été élaboré dans le cadre d’un programme d’accompagnement par la Bourse de Tunis et la Société financière internationale, a fait savoir son directeur général par Intérim, Lotfi Ben Hammouda, lors d’une cérémonie organisée, jeudi, au siège de la Banque, à Tunis.

Le rapport intitulé « Ensemble pour une finance responsable et durable » constitue, selon Ben Hammouda, un projet stratégique pour la Banque et un levier puissant de sa stratégie de développement future. Ce rapport est articulé autour de quatre axes stratégiques, à savoir la gouvernance éthique et transparente, l’engagement social en faveur des collaborateurs, la finance responsable et la réduction de l’empreinte carbone, ainsi que l’innovation et l’inclusion financière.

Il propose ainsi un référentiel d’action et d’évaluation des initiatives et projets menés par la banque sur le plan social et environnemental.

Intervenant lors de cette rencontre, le directeur général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun a rappelé la mise en place par la Bourse, d’un Guide de Reporting ESG qui propose une matrice d’indicateurs pour une démarche progressive de reporting extra financier, portant sur les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Lequel Guide a servi de base pour le rapport de durabilité de la BH Bank, a-t-il ajouté, mettant l’accent sur le lien étroit entre les performances financières d’une banque et son respect des considérations environnementales et sociales.

Sahnoun a appelé, par la même occasion, les autres banques de la place, qui n’ont pas encore présenté leurs rapports de durabilité, à adhérer à cette démarche de divulgation de l’information extra financière et de respect des exigences sociales et environnementales pour être au diapason des évolutions en cours à l’échelle internationales.