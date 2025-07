Les moyens de développer les domaines de coopération entre la Tunisie et la société chinoise, “Shandong Haiwang Chemical CO”, spécialisée dans la production de substances chimiques, notamment le brome, ont été au centre de la réunion tenue, mercredi, entre la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub et le vice-président de la société “Wu Yonghong”.

La délégation de “Shandong Haiwang Chemical CO”, société qui a obtenu deux autorisations de recherche de sels minéraux à Chott El Jérid Nord et à Al Adhibate Sud”, a réitéré, lors de cette réunion, sa volonté de créer un nouveau projet moyennant des investissements de près de 95 millions de dollars, ce qui lui permettra de produire près de 92 mille tonnes, de dérivés du Brome, annuellement, selon le département de l’industrie.

Les deux parties ont discuté des opportunités d’investissement dans la production et la valorisation des sels et des produits miniers à haute valeur ajoutée.

La ministre a souligné que son département poursuit son appui et son encadrement aux investisseurs dans le domaine des produits miniers, pour les aider à développer leurs projets dans les meilleures conditions.

La société “Shandong Haiwang Chemical CO”, créée le 27 janvier 2003, opère dans la production des substances chimiques, telles que le brome (Br), avec une capacité de production annuelle de 80 mille tonnes et ses dérivés, avec une capacité de production de 170 mille tonnes annuellement.

Elle occupe le 1er rang en Chine et le 3ème au niveau mondial dans la production du Brome et ses dérivés.