La Poste Tunisienne a indiqué, mardi, que chaque citoyen peut se doter gratuitement d’un portefeuille électronique (wallet e-Dinar), auprès de l’un de ses bureaux, et ce, dans le cadre de son rôle visant à développer l’inclusion financière, le paiement électronique et la simplification des services.

D’une validité de 10 ans, le Wallet e-Dinar permet aux citoyens d’effectuer plusieurs opérations financières et de bénéficier d’un nombre de services, a indiqué la Poste.

Il s’agit entre autres du transfert de l’argent via l’application de paiement mobile de la Poste Tunisienne (D17), l’émission et l’encaissement des mandats minute et ordinaires et le paiement des commerçants affiliés à la plateforme D17.

Le Wallet e-Dinar permet, également, de payer divers types de factures (Internet, Steg, Sonede et opérateurs de téléphonie mobile, …), de payer les services administratifs (B3, visite technique..) et de payer tous les services et les achats effectués sur tous les sites Internet.

Et d’ajouter que le portefeuille permet de payer les frais d’inscription et de logement universitaires des étudiants et d’effectuer l’inscription scolaire et le paiement des frais des autres services relevant du ministère de l’éducation (enregistrement dans les concours nationaux, services de restauration scolaire..), outre le retrait de l’argent des distributeurs automatiques de billets (DAB) sans détenir une carte.