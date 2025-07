Une dizaine d’entreprises de la diaspora tunisienne opérant dans le secteur de l’artisanat, bénéficieront d’un appui technique et financier pouvant atteindre 15 mille euros pour chaque société, et ce, dans le cadre du programme “Creative Tunisia 2.0″, mis en œuvre par l’organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

Les bénéficiaires seront sélectionnés à la suite d’un deuxième appel à propositions de projets qui a été lancé récemment. La date limite a été fixée au 31 juillet 2025, selon” Creative Tunisia”.

Cet appel à propositions vise à renforcer la présence du produit artisanal tunisien sur les marchés internationaux, en valorisant le potentiel économique des Tunisiens résidant à l’étranger.

A cet effet, l’ONUDI propose un plan d’appui technique et financier pour l’accompagnement de ces entreprises, afin d’améliorer leur impact sur la commercialisation des produits artisanaux à l’international.

Les projets proposés par les entreprises devront, donc, contribuer au renforcement de la visibilité des produits artisanaux tunisiens sur les marchés internationaux et au développement des exportations, en appuyant les plateformes de vente en ligne et physiques.

Ils devront, également, contribuer à la création des synergies entre la diaspora tunisienne et les acteurs du secteur de l’artisanat et au soutien de l’insertion économique des populations vulnérables et des Tunisiens de retour, à travers l’artisanat.

Les projets sélectionnés seront mis en œuvre dans les pays de résidence ou d’activité des entreprises dirigées par la diaspora tunisienne sur une période de 12 mois.

Doté d’un budget global de 300 mille euros, Creative Tunisia 2.0 vise durant la période 2024/2027, à appuyer environ 20 entreprises établies à l’international et à améliorer la protection et l’intégration socio-économique des groupes les plus exposés aux risques liés à la migration irrégulière en Tunisie, a-t-on rappelé.

Il cherche à générer des opportunités d’emploi dans le secteur de l’artisanat, en s’appuyant sur l’expertise et les réseaux de la diaspora tunisienne. Il œuvre à améliorer les opportunités d’insertion professionnelle et de création d’entreprises durables pour les jeunes, les femmes, les migrants de retour et autres personnes en situation de vulnérabilité, outre la mobilisation de la diaspora tunisienne pour contribuer au développement de l’artisanat, du design et de la mode.