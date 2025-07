Trois nouveaux films de réalisateurs franco-tunisiens, “Mektoub, my love : Canto due” d’Abdellatif Kechiche, « La petite dernière » de Hafsia Herzi et “Exile” de Mehdi Hmili, figurent dans la sélection officielle de la 78ème édition du Festival du film de Locarno qui aura lieu du 6 au 16 août 2025 dans la ville de Locarno en Suisse.

■ «Mektoub, my love: Canto due » d’Abdellatif Kechiche dans la compétition

Sélectionné dans la compétition « Concorso Internazionale », Mektoub, my love: Canto due, est dans la course pour le Pardo d’Oro (Léopard d’or). Exile et La petite dernière, figurent dans des sections non compétitives.

Le festival présente deux autres sections compétitives : “Concorso Cineasti del Présente » et « Pardi di Domani ».

Le programme complet de cette 78ème édition a été dévoilé depuis le 8 juillet courant alors que les jurys des sections compétitives seront connus, demain, le mardi 15 juillet.

Le cinéaste cambodgien Rithy Panh est le président du jury de cette compétition internationale est composée de 17 films parmi lesquels deux films arabes, “With Hasan in Gaza” de Kamal Aljafari (Palestine, Germany, France, Qatar) et « Tales of the Wounded Land” d’Abbas Fahdel (Liban).

Selon le site du festival, cette compétition « est le cœur battant du programme du Festival, l’espace où les voix cinématographiques faisant autorité sont rassemblées et placées dans l’histoire et la tradition du Festival du film de Locarno en tant que capitale mondiale du cinéma d’auteur. »

Mektoub, my love: Canto due (134′ 2025) sera projeté en version originale (Français, anglais, arabe). Coécrit par Abdellatif Kechiche, Ghalya Lacroix, ce film est une adaptation libre du roman « La Blessure, la vraie » de François Bégaudeau (paru chez Verticales en 2011).

Aucune information n’a été publiée sur ce film porté par un casting composé de Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Jessica Pennington, Salim Kechiouche et Andre Jacobs.

Abdellatif Kechiche est de retour avec le nouveau volet de sa trilogie Mektoub My Love, après Mektoub My Love Intermezzo, un film controversé de 4 Heures se déroulant dans une discothèque jamais sorti en salles depuis sa première au Festival de Cannes en 20219.

Le réalisateur tunisien lauréat de la Palme d’or 2013 présentera son nouveau film au festival du film Locarno. Composé de premières mondiales ou internationales, le Concorso Internazionale rassemble des films majeurs du monde entier pour concourir pour le Pardo d’Oro.

Mettant en vedette à la fois des auteurs établis et des talents émergents, la forme classique et l’expérimentation, le Concorso Internazionale, est une compétition présentant le meilleur du cinéma contemporain qui met en jeu de nouveaux territoires pour le 7ème art.

■ “Exile ” et “La petite dernière” hors compétition

Produit avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), Exile (Exil) figure dans la section non compétitive “Fuori Concorso”. qui sert notamment de « laboratoire pour le mélange de tous les genres imaginables et de diverses formes de narration », indique le site du festival.

Cette fiction (127′) en arabe est une coproduction entre la Tunisie, le Luxembourg, la France, le Qatar et l’Arabie saoudite. Ce film est produit par Yolffilmhouse, de Moufida Fedhila, Mehdi Hmili, et plusieurs partenaires ( CNCI- Tunisie, Fonds du film Luxembourg, Institut du film de Doha, CNC-France, Fonds de la mer Rouge, Fonds AFAC, OIF, France TV).

Ghanem Zrelli, Maram Ben Aziza, Younes Ferhi, Slim Baccar, Mourad Gharsalli et Mohamed Kolsi sont au casting de ce film réalisé et écrit par Mehdi Hmili sous une musique d’Amélie Legrand, avec Farouk Laaridh à la Direction photo.

La petite dernière figure dans «Piazza Grande » section dédiée au projections outdoor sur la place Piazza Grande avec des milliers de sièges. La programmation de Piazza Grande se compose de certains des films les plus attendus de l’année, à Locarno principalement lors de leurs premières mondiales ou internationales.

Ce film lauréat du prix de l’interprétation féminine attribué à Nadia Melliti, à la 78ème édition du Festival de Cannes (13-24 mai 2025), sera projeté à la Piazza Grande avec d’autres films primés à Cannes 2025 notamment le lauréat de la Palme d’or, « Un simple accident » de l’Iranien Jafar Panahi.

La petite dernière (1 h 46 min), troisième long métrage de Hafsia Herzi est adapté du roman éponyme (192 pages, 2020), premier livre de l’autrice française d’origine algérienne Fatima Daas.

Révélée en 2007 par La Graine et le mulet d’Abdellatif Kechiche, Hafsia Herzi fait ses premiers pas au cinéma en tant qu’actrice avec notamment des rôles dans de films de Abdellatif Kechiche, Mektoub, my love : canto uno (2017) et “Mektoub, my love : intermezzo” (2019).

■ L’Afrique au cœur de la section portes ouvertes

“Avec 11 sections, 3 sections compétitives et 20 prix, la qualité et la diversité, Locarno Film Festival explore le cinéma sous tous les angles, en sélectionnant soigneusement des films conçus pour inspirer, surprendre, ouvrir l’esprit et remettre en question les hypothèses.”

« Depuis plus de deux décennies, le Festival du film de Locarno collabore avec l’Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC) sur la section Open Doors, dont la mission est de soutenir les cinéastes de régions sous-représentées du monde entier et de pays dans lesquels le cinéma en tant que forme d’expression est à risque », indique le festival.

De 2025 à 2028, Open Doors se concentrera sur 42 pays du continent africain tout en menant, tout au long de l’année et pendant le Festival, des programmes de promotion et de formation professionnelle dans leurs industries. Cinq réalisateurs présentant leurs films à Locarno seront également invités à participer au programme Open Doors Directors.

Cette année le festival célèbrera le cinéma britannique des années d’après-guerre, couvrant la période de 1945 à 1960. Le programme réunit des restaurations numériques et des tirages d’archives de la collection des Archives nationales du BFI.

Depuis près de huit décennies, le Festival soutient les talents émergents et les grands auteurs, célébrant l’art du cinéma sous toutes ses formes », peut-on lire sur le site du festival.

Depuis sa création au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Locarno indique avoir accueilli « les formes de films les plus audacieuses, avant-gardistes, irrévérencieuses et innovantes – projetées dans leurs versions non coupées et non censurées. »