Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafid, a reçu lundi, au siège de son département, Jean Luc Revereault, directeur du bureau de la Banque européenne d’investissement (BEI) en Tunisie, dont le mandat à la tête du bureau régional de la BEI, touche à sa fin.

Lors de cette visite d’adieu, Samir Abdelhafidh, cité dans un communiqué du ministère de l’Economie, a salué “le travail actif et efficace accompli par Revereault durant son mandat à la tête du bureau de la BEI en Tunisie, estimant “qu’il a contribué à donner un élan et un dynamisme importants à la coopération entre les deux parties”.

Il a exprimé, dans ce contexte sa satisfaction quant au niveau de la coopération financière et technique entre la Tunisie et la BEI.

Le responsable européen a exprimé, pour sa part, “sa gratitude pour la coopération constructive et la bonne coordination avec les autorités officielles tunisiennes, en particulier le ministère de l’Economie et de la planification”, soulignant l’importance que la BEI accorde au renforcement du partenariat établi avec la Tunisie et sa volonté de le consolider davantage et d’en diversifier les domaines afin de servir les priorités et les objectifs de la Tunisie en matière de développement économique et social.