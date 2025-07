Tunisie : l’APIA lance une semaine portes ouvertes “AGRI-TRE” pour les Tunisiens Résidents à l’Étranger

Une semaine portes-ouvertes “AGRI-TRE” destinée aux Tunisiens Résidents à l’Etranger est organisée par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), du 14 au 18 Juillet 2025 (9h-18h) à son siège à Tunis et en ligne, dans le but de leur fournir toutes les informations utiles relatives aux opportunités d’investissement dans le secteur agricole, les procédures administratives appropriées pour la création d’un projet agricole en Tunisie.

Lancée lundi, lors d’une journée d’information tenue au siège de l’APIA, cette semaine organisée avec la participation du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, de la Douane Tunisienne, des services du ministère des Finances et de la Banque Centrale de Tunisie vise également à établir le contact avec les TRE désireux d’investir dans le pays pour écouter et prendre en charge leurs préoccupations.

Intervenant lors de cette journée, la directrice générale de l’APIA, Inji Doggui a mis l’accent sur le potentiel de la diaspora tunisienne en matière d’investissement à haute valeur ajoutée, exprimant la disposition de l’APIA à accorder un accompagnement personnalisé aux TRE désireux d’investir dans le domaine agricole.

De son côté, Walid Bel Hadj Amor, membre de l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE) a estimé que la diaspora tunisienne représente un capital humain et économique important ajoutant que leur contribution à l’économie nationale ne se limite pas aux transferts financiers, mais s’étend à la mise en place de projets innovants et à forte valeur ajoutée.

Appelant à capitaliser sur le potentiel important de la diaspora en matière d’innovation, d’influence et de partenariat, Bel Hadj Amor a considéré que le lien avec les TRE doit être établi tout au long de l’année, afin de mieux gérer leurs préoccupations et de répondre plus efficacement à leurs attentes.

Pour sa part, le président du Haut Conseil des Tunisiens à l’étranger, Abdelhamid Abboud, a axé son intervention sur les complexités administratives et foncières entravant les projets d’investissement des TRE en Tunisie, appelant à davantage d’écoute et de communication pour les surmonter.