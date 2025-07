Tunisie : le ministère de l’Agriculture appelle à protéger la récolte céréalière face aux intempéries

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a appelé vendredi, toutes les sociétés de collecte de céréales à prendre les mesures nécessaies pour assurer la protection de la récolte et de respecter les normes de stockage face aux perturbations météorologiques annoncées pour samedi dans les régions du nord-ouest et du centre-ouest.

Les prévisions météo de l’Institut national de la météorologie annoncent des pluies orageuses et dispersées samedi, notamment dans les régions du nord-ouest et du centre-ouest.

Le ministère a également appelé les commissariat régionaux au développement agricole à assurer le suivi des préparatifs des centres de collectes et à leur présenter l’encadrement technique nécessaire.