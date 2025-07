Projet “Nakhla” à Gafsa : des femmes formées au leadership et aux enjeux climatiques

L’association Capsa Horizons a clôturé, jeudi, à Gafsa, le projet “Nakhla – La voix des femmes de l’oasis”, mené pendant une année en partenariat avec plusieurs directions régionales, dans le cadre du programme “Fa’ela” financé par l’Union européenne.

Le président de l’association, Aymen Zouali a indiqué à l’Agence TAP que le projet a démarré en avril 2024, avec la participation de 20 jeunes femmes issues des localités oasiennes à Lalla, El Ksar, El Guettar, El Aguila et Gafsa.

Ce projet vise à intégrer les jeunes femmes à la vie publique, à les sensibiliser aux changements climatiques et à renforcer leurs compétences en leadership, communication et plaidoyer.

Elles ont ainsi bénéficié de formations en communication, l’impact du changement climatique sur l’agriculture et la vie quotidienne ainsi que les solutions adaptées à ce milieu, a souligné la même source.

Le programme a également comporté des visites dans les cinq oasis concernées dans le but de l’observation directe des effets du changement climatique, la collecte de témoignages de femmes agricultrices ainsi que l’identification des défis environnementaux et sociaux, tels que la pénurie de ressources en eau et la dégradation de la qualité des sols.

Des émissions radiophoniques ont été produites, dans le cadre de ce programme, en partenariat avec une radio associative, abordant des thématiques telles que les problèmes spécifiques aux oasis, la situation environnementale et la sécurité alimentaire.

Le programme “Nakhla” a permis aussi de créer un noyau de jeunes femmes leaders dans les villages oasiens, capables d’exprimer leurs préoccupations et de renforcer la prise de conscience du travail dans les oasis.