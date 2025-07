La Cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri s’est entretenue, lundi, 30 juin 2025, à Séville en Espagne, avec la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, en marge des travaux de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4) qui se tient du 30 juin au 3 juillet 2025 dans la ville espagnole.

Zenzri a, à cette occasion, exprimé la volonté de la Tunisie de bénéficier de l’expertise technique de la Banque afin de soutenir les entreprises et les institutions publiques et de renforcer le partenariat entre les deux parties, en fournissant les financements nécessaires à l’appui des petites et moyennes entreprises.

La Cheffe du gouvernement a salué le niveau de coopération entre la BERD et l’État tunisien, exprimant la volonté de développer et de diversifier cette coopération, pour toucher d’autres domaines, tels que les énergies renouvelables, le transport notamment les chemins de fer et l’eau.

Pour sa part, la Présidente de la BERD a salué le climat de confiance et le niveau de coopération entre les deux parties, soulignant l’engagement de la banque à poursuivre son appui à la Tunisie dans ses efforts de réforme et dans la mise en œuvre de projets prioritaires.

L’entretien auquel ont assisté la ministre de Finances Michket Slama Khaldi et l’ambassadrice de la Tunisie à Madrid , Fatma Omrani Charguiqui s’inscrit dans le cadre des activités menées par la Cheffe du gouvernement en marge de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4), qui se tient du 30 juin au 3 juillet 2025 dans la ville espagnole de Séville.

Le sommet de Séville marquera la quatrième grande conférence onusienne sur le financement du développement, après celles de Monterrey en 2002, de Doha en 2008 et d’Addis-Abeba en 2015.

L’Espagne accueille la FfD4, 10 ans après la troisième conférence, d’Addis-Abeba. La FfD4 devrait adopter “l’engagement de Seville”, lequel prendra le relais du Programme d’action d’Addis-Abeba pour les 10 prochaines années, selon l’ONU