Le rideau s’est levé sur les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs 2025, et les premiers affrontements ont déjà donné le ton. Le 28 juin, deux affiches attendaient les amateurs de football international : un choc 100 % brésilien entre Palmeiras et Botafogo, et une confrontation européenne entre Chelsea et le SL Benfica.

Chelsea impressionne, Benfica déçoit à domicile

Dans une rencontre très attendue, Chelsea a largement dominé le SL Benfica sur le score sans appel de 4 à 1. Les Blues ont affiché une maîtrise tactique impressionnante, profitant des espaces dans la défense lisboète pour concrétiser leurs occasions. Benfica, pourtant soutenu par son public, n’a jamais semblé en mesure de contrer la puissance offensive anglaise.

Ce résultat place Chelsea parmi les sérieux prétendants au titre mondial. Après une saison de reconstruction, le club londonien semble avoir retrouvé de la stabilité, avec des joueurs clés comme Christopher Nkunku et Enzo Fernández en grande forme. En revanche, pour Benfica, l’élimination prématurée est une déception, surtout après une campagne continentale prometteuse.

Palmeiras domine Botafogo dans un duel 100 % brésilien

L’autre affiche du jour opposait deux géants du football brésilien : Palmeiras et Botafogo. Dans un match tendu et fermé, c’est Palmeiras qui a eu le dernier mot, grâce à une courte mais précieuse victoire 1 à 0. Solide défensivement et plus réaliste, le champion du Brésil a montré qu’il savait répondre présent dans les grands rendez-vous.

Avec cette victoire, Palmeiras poursuit son excellent parcours en 2025, confirmant son statut de club incontournable sur la scène sud-américaine. Botafogo, de son côté, quitte la compétition la tête haute, après avoir disputé une rencontre équilibrée.

En route vers les quarts

Ces premiers résultats dessinent une hiérarchie qui pourrait se confirmer dans les prochains jours. Chelsea, en grande forme, envoie un signal fort à ses futurs adversaires, tandis que Palmeiras s’installe comme l’un des favoris sud-américains pour aller plus loin. La suite des huitièmes s’annonce palpitante, avec d’autres affiches attendues dans les prochaines 48 heures.