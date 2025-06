Festival de l’Épervier 2025 à El Haouaria : l’art de l’affaitage en route vers l’UNESCO

La ville de Haouaria, dans le gouvernorat de Nabeul, point de transit pour plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs abritera, les 27, 28 et 29 juin, la 56ème édition de son “Festival de l’Epervier d’El Haouaria”.

L’édition de cette année 2025 comprend une programmation culturelle, environnementale et touristique étalée sur trois jours dans divers espaces de la ville de Haouaria. Tout au long du festival, seront organisés des spectacles et concours sur l’art de l’affaitage de l’Epervier (Sef) et du Faucon pèlerin (Borni) avec la remise des prix aux gagnants au terme du festival.

Organisé par l’Association régionale des fauconniers du Gouvernorat de Nabeul El Haouaria, le “Festival de l’Epervier d’El Haouaria” se tiendra avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles. Cette nouvelle édition présidée par Abdelmajid Ben Brahim, verra le lancement du projet visant à inscrire l’art de l’affaitage au patrimoine immatériel de l’Humanité.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Nabeul, le président du festival a souligné que “l’art de l’affaitage est une tradition ancestrale héritée de génération en génération, et largement pratiquée à Haouaria aussi bien que dans les délégations avoisinantes, notamment à Kélibia et Hammam-Laghzèze.”

Il a rappelé une manifestation annuelle, créée en 1967, indiquant que ce festival “contribue à la valorisation des coutumes et traditions de la région et dynamiser la vie culturelle dans la région ce qui a encouragé le comité d’organisation et l’association de l’affaitage à lancer le projet dédié à l’art de l’affaitage en vue de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.”

Dans ce contexte, le club de l’affaitage abritera le samedi 28 juin, un séminaire scientifique intitulé “”Du local à l’international” qui sera consacré aux connaissances, compétences et traditions liées à l’art de l’affaitage dans la région. Une exposition photographique sur la “mémoire de Haouaria” est prévue sur le même lieu.

Lors des deux premiers jours du festival, deux compétitions entre les fauconniers de Haouaria et ceux des régions avoisinantes sont au menu. La journée de clôture sera consacrée aux finalistes en plus de performances de fauconniers.

La cérémonie d’ouverture sera marquée par un spectacle d’animation qui sera organisé à l’avenue Habib Bourguiba. La soirée verra un évènement qui s’intitule “La nuit des étoiles” qui sera organisé au club de l’affaitage, en partenariat avec la Cité des Sciences de Monastir.

La journée finale, verra une série de performances interprétées par les membres de l’Association des fauconniers du Gouvernorat de Nabeul El Haouaria. Il y aura également un concours de photographie en partenariat avec la maison des jeunes de Haouaria. “Ses adhérents ont activement collaboré dans l’organisation de cette 56ème édition”, comme l’a affirmé le directeur du festival.

Habituellement, concours de course cycliste, escalade et randonnées maritime et en montagne sont au menu du festival qui prévoit aussi une promenade sur le circuit écologique et environnemental, des concours de marche et cycliste ainsi que des spectacles au camp des scouts. Une animation de rue, des jeux du patrimoine et des démonstrations de majorettes, du folkloriques et de l’art sont également au programme de la journée finale.

Haouaria est une ville du Cap bon, située à l’extrême nord-est de la Tunisie, et connue pour ses grottes puniques et la diversité des ses paysages naturels. Le “Festival de l’Epervier d’El Haouaria” vise à préserver l’art de l’affaitage et le dressage de l’aigle afin de promouvoir le patrimoine culturel de cette ville nichée entre mer et montagne.

Ce festival vieux de plus d’un demi-siècle s’intitulait le “festival des chasseurs”. Ce rendez-vous annuel dédié à l’oiseau migrateur de l’épervier est une manifestation nationale unique en son genre. Les démarches entamées depuis des années, visent à placer l’art de l’affaitage de Haouaria sur la liste représentative du patrimoine mondial de l’Unesco.

Le parc national de Zembra et Zembrettta constitue également une attraction dans la région. Ce site naturel situé au nord-est du Golfe de Tunis est inscrit depuis 1977 au patrimoine de l’Unesco, sur la liste des réserves de biosphères.