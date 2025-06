Tozeur : un projet pilote pour transformer une décharge en zone verte

Dans l’objectif de remédier à la situation préoccupante des anciennes sources taries dans la délégation de Degache (gouvernorat de Tozeur), transformées en véritables dépotoirs à ciel ouvert, le conseil local a lancé une campagne d’aménagement ciblée, touchant notamment les sources situées au cœur du quartier El Hassnaoui.

Selon Soumaya Aloui, membre du conseil local, cette initiative vise à contenir les risques sanitaires et environnementaux liés à l’accumulation de déchets ménagers, à la prolifération d’insectes nuisibles et aux mauvaises odeurs qui affectent directement la qualité de vie des habitants et menacent l’équilibre écologique de la région.

Elle a précisé à l’Agence TAP, qu’une de ces sources taries, devenue une préoccupante décharge sauvage entourée d’habitations à El Hassnaoui, a fait l’objet d’une visite du ministre de l’Environnement à la fin du mois de mai dernier.

Une inspection du site a eu lieu en fin de semaine dernière, et un accord a été conclu entre les services du gouvernorat de Tozeur, la municipalité de Degache, le commissariat régional au développement agricole (CRDA) et la direction régionale de l’équipement, pour sceller la source afin de la transformer en espace vert.

L’ensemble des parties prenantes ont élaboré un plan d’aménagement prévoyant le scellage partiel de la source, tandis que la partie restante sera réaménagée en bassin.

Les travaux débuteront prochainement avec la pose d’une clôture métallique autour de la décharge par la municipalité de Degache, pour empêcher à nouveau le dépôt de déchets, et ce avant le démarrage des travaux d’aménagement, à la réalisation d’une allée piétonne et d’un accès à la zone.

le commissariat régional au développement agricole sera chargé d’identifier les essences les mieux adaptées aux spécificités de la région, en vue de leur plantation dès le lancement de la prochaine saison de reboisement, selon la même source.