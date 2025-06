La Zimbabwéenne Kirsty Coventry a été officiellement installée à la présidence du Comité international olympique (CIO), devenant la première femme et première africaine à occuper le poste le plus prestigieux du sport mondial.

A seulement 41 ans, la dixième présidente du CIO entame un mandat de huit ans — avec une possible reconduction pour quatre ans — et prévoit de consulter mardi et mercredi la centaine de membres de l’instance pour établir “une nouvelle feuille de route”.

“Lorsque j’étais une fillette de neuf ans, jamais je n’aurais imaginé que je serais ici devant vous, avec la possibilité de redonner à notre incroyable mouvement (ce qu’il m’a apporté)”, avait déclaré en mars la septuple médaillée olympique de natation, après avoir supplanté ses six adversaires dès le premier tour de scrutin.

Se disant “en paix” au moment de partir, Thomas Bach a estimé que les membres du CIO avaient “envoyé un message très fort au monde” en choisissant l’ex-ministre des Sports du Zimbabwe.

“Elle reflète la véritable nature mondiale de notre mouvement et son orientation vers la jeunesse”, a résumé l’Allemand lors d’une cérémonie de transition empreinte d’une bienveillance mutuelle. Nous avons une athlète à la tête de l’organisation. C’est une bonne chose”, avait d’ailleurs salué le Britannique Sebastian Coe.

Après douze ans de règne, l’ancien champion olympique de fleuret laisse une maison prospère: les futurs pays organisateurs des Jeux olympiques ont été désignés jusqu’en 2034 et l’accord de diffusion avec la chaîne américaine NBC Universal a été sécurisé jusqu’en 2036.

Outre son action attendue sur le modèle économique du CIO et son impact climatique — des sujets existentiels pour l’olympisme –, l’instance olympique devra aussi attribuer les JO d’été de 2036, pour lesquels les “parties intéressées” se bousculent, de l’Inde à l’Afrique du Sud en passant par la Turquie, la Hongrie, le Qatar ou l’Arabie saoudite.