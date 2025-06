Nashville, États-Unis – L’Espérance Sportive de Tunis (EST) a retrouvé le chemin de la victoire à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, actuellement en cours aux États-Unis. Les Sang et Or se sont imposés face au Los Angeles FC sur le score de 1 à 0, lors de la 2e journée du groupe D. Cette victoire cruciale relance les espoirs de qualification du club tunisien pour le second tour de la compétition.

La lumière est venue de l’attaquant algérien Youssef Belaili, désigné homme du match par la commission technique de la FIFA. Belaili a été le héros de la rencontre en inscrivant l’unique but à la 70e minute, offrant ainsi à l’Espérance sa première victoire dans ce Mondial des Clubs. Ce n’est pas une première pour le joueur, qui avait déjà trouvé le chemin des filets lors de l’édition 2018 aux Émirats Arabes Unis.

Un autre acteur majeur de cette victoire a été le gardien Béchir Ben Saïd, auteur d’un arrêt décisif sur penalty dans les arrêts de jeu (90e+9), scellant ainsi le succès de son équipe.

Avec cette victoire, l’Espérance totalise désormais 3 points et se hisse à la deuxième place du groupe D, à égalité de points avec Chelsea mais devancée à la différence de buts. Le sort de la qualification se jouera lors de la 3e et dernière journée, le 25 juin à 2h (heure tunisienne), face aux Blues à Philadelphie.

Dans le même groupe, le CR Flamengo a d’ores et déjà assuré sa qualification pour la suite de la compétition. Le club brésilien domine le groupe avec 6 points, suite à ses victoires contre l’Espérance (2-0) et Chelsea (3-1). Le Los Angeles FC, quant à lui, est éliminé après deux défaites consécutives et occupe la dernière place sans le moindre point.