La Bibliothèque Verte, nichée au cœur du parc du Belvédère, vient de faire peau neuve pour devenir un lieu vivant ouvert à toutes et à tous, propice à la lecture, au jeu, à l’apprentissage… et aux rêves en plein air.

A l’occasion de sa réouverture, prévue pour le dimanche 22 juin 2025, un programme riche et varié a été concocté pour les petits comme pour les grands, offrant l’occasion de découvrir son fonds documentaire enrichi, sa nouvelle salle d’exposition dédiée à l’art nature et à l’art environnemental, ainsi qu’une scène ouverte et des espaces extérieurs aménagés pour lire en pleine nature, à l’ombre des arbres.

Dès 10h00, plusieurs ateliers créatifs autour du livre seront proposés, dont “La Balade des mots”, un atelier d’écriture en arabe et en français inspiré d’une promenade dans la nature, “Contes sous les arbres”, des lectures animées et des marionnettes pour tous les âges, “Signets nature”, une activité de création de marque-pages végétaux, ainsi que “La chasse aux mots verts”, un jeu de piste et concours organisé dans la bibliothèque.

Vers 11h00, le vernissage de l’exposition d’art “Murmures zoopoétiques” viendra marquer un autre temps fort de la journée de réouverture. Illustrations, photographies et sculptures dialogueront autour du vivant avec les artistes Nesrine El Amine, Bader Klidi et Pol Guillard, dans une approche sensible et poétique du monde animal. Entre traces, récits et présences invisibles, leurs œuvres interrogent notre lien au vivant à travers une expression artistique engagée.

Organisée jusqu’au 28 juin 2025 dans le local de l’Association des Amis du Belvédère (AAB), cette exposition collective réunit trois artistes qui explorent chacun, à leur manière, la relation au vivant : Bader Klidi, artiste pluridisciplinaire, mêle peinture, sculpture, musique et art digital dans des projets qui relient science, spiritualité, nature et mythe, Nesrine El Amine, artiste visuelle et commissaire d’exposition et Pol Guillard, artiste et photographe professionnel installé en Tunisie depuis 2006.

La musique sera également au rendez-vous avec l’artiste Yasmine Trabelsi, dans une performance inspirée de sonorités du monde, portée par sa voix, sa guitare et son oud, offrant un voyage musical sous les arbres des cinq continents.