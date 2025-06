Les travaux de finalisation du centre de camping, de vacances et de camping de formation à Zarat ont officiellement démarré, mardi, suite à la résiliation du précédent contrat datant de juillet 2021.

Le coût global de ce projet, dont la durée contractuelle est fixée à huit mois, s’élève à 4 millions de dinars. Il comprend principalement des travaux de génie civil, l’installation des équipements électriques, la mise en place du réseau d’assainissement ainsi que l’aménagement extérieur du site, selon les informations publiées sur la page officielle du gouvernorat sur le réseau sociale Facebook.

Le centre de camping et de vacances de Zarat comprendra plusieurs composantes, des unités d’hébergement fixes et mobiles, une unité d’animation, une cuisine centrale, un restaurant, un café, une cour et un espace jardiné.

Bénéficiant d’un emplacement privilégié en bord de mer, ce complexe offrira une capacité d’accueil d’environ 50 lits et suscite de grands espoirs pour dynamiser le tourisme de jeunesse dans la région.

Lors de la cérémonie de lancement, le gouverneur de Gabès, Ridha Nasibi, a souligné la nécessité de respecter strictement les délais impartis, insistant sur l’ambition de positionner ce centre comme un pôle d’attraction à vocation internationale.

Étaient également présents le délégué de Mareth Imed El Kamel, le député Abdessalem Dahmani, le membre du conseil régional Mohamed Kdiri, le directeur régional de l’équipement et de l’habitat Jamal Ben Ibrahim, le délégué régional de la jeunesse et des sports Lassâad Amami, ainsi qu’un certain nombre de cadres locaux.