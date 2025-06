La date limite de l’appel à candidatures lancé par le Centre de recherches et des technologies de l’énergie (CRTEn) et l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) pour récompenser les projets les plus innovants dans les domaines liés à la transition énergétique et écologique a été reportée au 19 juin 2025, a fait savoir, dimanche, la Société de Gestion de la Technopole de Borj Cédria.

Cet appel s’adresse aux chercheurs, étudiants, startuppeurs ou porteurs de projets innovants dans les domaines liés aux énergies renouvelables, à la décarbonation, à l’efficacité énergétique et écologique, à l’hydrogène vert, à l’innovation verte et aux technologies propres.

Il vise à valoriser l’innovation technologique, scientifique et entrepreneuriale portée par les structures composantes de la Technopole de Borj Cédria, à mettre en lumière des projets innovants dans le domaine de l’énergie durable et des technologies propres et à récompenser les initiatives ayant un fort potentiel de transformation écologique et technologique et un impact sur les communautés locales, l’emploi ou l’accès à l’énergie.

Les candidats doivent être rattachés à une structure située au sein de la technopole (Centres de recherches, institution d’enseignement supérieur). Les projets doivent présenter un niveau de maturité technologique (au moins validé à échelle laboratoire), pertinent pour une valorisation ou un transfert vers le tissu économique.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 25 juin 2025 à la technopole de Borj Cédria. Les prix seront attribués selon les différentes catégories de projets : solutions technologiques ou entrepreneuriales innovantes pour les startuppeurs, travaux de recherches appliquées pour les chercheurs et projets académiques (PFE, master, thèse) soutenus pour les étudiants.

Un lauréat par catégorie sera récompensé par un trophée d’excellence, une formation Certifiante en Comptabilité Carbone assurée et financée par l’ANME, un certificat officiel de reconnaissance. Il bénéficiera également d’un hébergement et d’un accompagnement gratuit dans la pépinière d’entreprises pendant une année pour les chercheurs et les étudiants souhaitant se convertir en startuppeurs ainsi que d’une formation dans les domaines d’analyse de cycle de vie, de systèmes photovoltaïques, de montage et de financement de projets.