Les investissements directs étrangers (IDE) ont progressé au cours des dernières années, passant de 1,8 milliard de dinars en 2020, à 2,9 milliards de dinars, en 2024, ce qui représente un accroissement de 61,1%, d’après les données statistiques de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA).

Il en ressort que «la Tunisie a réussi, depuis 2000, à élargir la base sectorielle de ses IDE et à évoluer vers des investissements plus qualitatifs, porteurs d’innovation et de croissance durable » car « malgré des défis structurels, la stratégie actuelle de la FIPA, mise sur la montée en gamme et l’ancrage dans des secteurs d’avenir, afin de renforcer l’attractivité du pays dans un environnement international de plus en plus compétitif ».

Ainsi, selon l’Agence, notre pays œuvre, depuis 2020, à valoriser les projets lancés par les startups technologiques (soutenus par la Startup Act), à développer des technologies vertes, l’économie circulaire, et à impulser la production industrielle à haute valeur ajoutée.

De ce fait, “l’objectif ne constitue plus, seulement, à attirer des investissements intensifs en main-d’œuvre bon marché, mais aussi à attirer des projets intégrant la recherche et le développement, la formation et l’innovation. Ceci a été favorisé, surtout, par l’amélioration de la formation technique et universitaire, et la collaboration avec les investisseurs étrangers pour former une main-d’œuvre adaptée aux standards internationaux”.

La FIPA souligne “les efforts déployés en vue d’améliorer l’environnement d’accueil des IDE, à travers, notamment, l’amélioration du climat des affaires ; le développement d’un cadre législatif et institutionnel adéquat ; la modernisation du Code des changes ; la consécration du principe de liberté d’investissement et de l’accès au marché ; la révision des cahiers des charges ; le développement de la gouvernance des institutions de régulation et des comités d’octroi des autorisations”…

En parallèle, la Tunisie a lancé une série de réformes économiques à dessein de rétablir la confiance des investisseurs, et de renforcer la résilience économique du pays, dont des réformes fiscales (moderniser la fiscalité et élargir la base fiscale, lutter contre l’évasion fiscale…), des réformes du secteur public (réduction des effectifs dans la fonction publique…), des réformes du marché du travail (réforme du code du travail, renforcement de la formation professionnelle…).

“Afin de renforcer les flux des IDE, la Tunisie se retrouve dans l’obligation de rechercher de nouveaux pays partenaires, à même de rendre le site moins dépendant des conjonctures économiques de certains pays et de la volonté d’internationalisation de leurs entreprises”. C’est ainsi que le nombre de pays émetteurs des IDE vers la Tunisie, est passé de 62 en 2020 à 78 en 2023.

Dans le cadre de cette démarche, la Fipa envisage l’ouverture d’un bureau de représentation en Asie (Singapour ou en extrême orient), afin de mieux faire connaître les spécificités du site aux milieux d’affaires de ces régions, dans un contexte marqué par la mise en place de la zone de libre-échange avec l’UE. Les actions de promotion cibleraient, notamment, des entreprises asiatiques intéressées par le marché européen, en particulier dans les secteurs des composants automobiles, de l’électronique grand public et des services des TIC.