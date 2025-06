TUNIS, Tunisie – L’Espérance Sportive de Tunis (EST) se prépare à un Mondial des Clubs 2025 particulièrement relevé. Le tirage au sort a placé les Sang et Or dans un groupe des plus compétitifs, les confrontant à des poids lourds du football mondial : l’ogre anglais Chelsea, le redoutable Los Angeles FC évoluant à domicile, et le géant brésilien CR Flamengo. La compétition, qui se déroule du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis, promet des duels intenses pour le représentant tunisien.

Chelsea : Le Monstre Sacré Anglais Vise un Nouveau Titre Mondial

Chelsea, l’un des clubs les plus prestigieux d’Angleterre, se présente aux États-Unis avec une armoire à trophées bien remplie. Fondé en 1905, le club londonien compte six championnats nationaux et surtout deux Ligues des champions de l’UEFA (2012 et 2021) à son actif. Cette saison, sous la houlette d’Enzo Maresca, les Blues ont marqué l’histoire en remportant la Ligue Europa Conférence, devenant ainsi la seule équipe à avoir glané toutes les compétitions européennes. Déjà vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs en 2021 (sous l’ancien format), Chelsea ambitionne de récidiver avec des joueurs clés comme Cole Palmer, Enzo Fernandez et Moisés Caicedo. Leur bilan saisonnier, marqué par une 4e place en Premier League et une victoire en Ligue Europa Conférence, témoigne de leur polyvalence et de leur capacité à performer sur plusieurs fronts.

Los Angeles FC : L’Ambition Américaine à Domicile

Le Los Angeles Football Club (LAFC), bien que plus jeune (créé en 2014, débuts en MLS en 2018), s’est rapidement imposé comme une force majeure du football nord-américain. La franchise californienne a déjà à son palmarès trois trophées nationaux : le MLS Supporters’ Shield en 2019 et 2022, et la MLS Cup 2022. Qualifié pour le Mondial des Clubs grâce à sa victoire en barrage contre Club América (2-1 après prolongation), le LAFC aura à cœur de briller devant son public. Avec des stars internationales comme Denis Bouanga, Olivier Giroud et Hugo Lloris, habitués des grandes scènes mondiales, le club américain est un adversaire à ne pas sous-estimer, même si sa saison en Championnat des États-Unis est encore en cours.

CR Flamengo : La Puissance Brésilienne et sa Pépinière de Talents

Fondé en 1895, le CR Flamengo est une institution du football brésilien et sud-américain. Le “Mengão” possède un palmarès impressionnant avec sept titres de champion du Brésil et trois Copa Libertadores (1981, 2019, 2021). Reconnu pour sa capacité à former des talents de renommée mondiale tels que Zico, Vinícius Júnior et Lucas Paquetá, Flamengo arrive aux États-Unis avec des joueurs clés comme Giorgian de Arrascaeta, Pedro et Léo Ortiz. Fort d’une saison réussie, marquée par la victoire au Campeonato Carioca et à la Supercoupe du Brésil, Flamengo, qui a déjà terminé troisième du Mondial des Clubs en 2022, sera un prétendant sérieux à la qualification.

Les Enjeux des Huitièmes de Finale

Les deux premiers clubs du groupe de l’Espérance Sportive de Tunis (Groupe D) affronteront en huitièmes de finale leurs homologues du Groupe C. Ce dernier est composé du FC Bayern Munich, de l’Auckland City FC, du CA Boca Juniors et du SL Benfica. Chaque premier de groupe rencontrera le deuxième de l’autre groupe, promettant des confrontations stratégiques dès les phases éliminatoires.