«Pour se développer, l’Afrique n’a pas besoin de copier des modèles importés. Elle n’a qu’à puiser dans son patrimoine ancestral et ses traditions séculaires, pour jeter les fondements de villages africains intelligents durables et inclusifs» a souligné Fatma Attia, fondatrice du réseau « Inspiring Leaders for Africa Network » (ILA Network).

S’exprimant lors d’une journée de réflexion organisée, jeudi, au Startup Village à Tunis par ILA Network, dans l’objectif de définir les contours du «SMART Village africain», Attia a souligné que le développement du continent repose sur sa capacité à se projeter dans le futur, avec beaucoup d’ambition, en conciliant innovation et ancrage local et en veillant à assurer la convergence entre vision locale, intelligence collective et leadership responsable ».

La journée de réflexion sur le thème « Imaginer et co-construire le Smart Village africain durable et inclusif » est, selon elle, une invitation à imaginer l’avenir des territoires africains sous le prisme d’une vision optimiste, enracinée et ambitieuse, centrée sur le concept novateur de SMART Village. Ce modèle de développement intègre innovation, ancrage culturel, autonomie et coopération, et allie intelligence collective, héritage culturel et innovation technologique, afin de contribuer à construire un avenir plus juste et prospère pour le continent.

Le SMART Village, tel que conceptualisé par l’ILA, représente en effet, un nouveau paradigme de développement fondé sur cinq piliers essentiels, à savoir la durabilité, la modernité, l’autonomie, la résilience et la transparence.

Un SMART Village, c’est un village durable et respectueux des équilibres sociaux, économiques et écologiques ; moderne et connecté, intégrant les technologies de pointe et infrastructures intelligentes ; autonome et capable de répondre à ses besoins essentiels et de promouvoir la production locale ; résilient et adaptable face aux défis climatiques, sociaux et économiques et transparent c’est-à-dire gouverné par la redevabilité, la participation citoyenne et la confiance.

Les participants à cette journée ont été unanimes à souligner le grand potentiel du continent africain et les multiples opportunités dont il dispose pour s’auto développer, en puisant dans ses multiples ressources ainsi que dans son riche patrimoine social et culturel. Ils ont, toutefois, mis l’accent sur les multiples défis auxquels l’Afrique est confrontée tels que les changements climatiques, le déficit en termes d’infrastructures dans les domaines de l’électricité, de l’eau et des transports…, les besoins urgents en matière de santé, d’éducation, de transport…

Ils ont à cet égard, insisté sur l’importance d’une grande coopération entre les pays du continent et d’une grande implication des communautés locales pour transformer le potentiel en performance, et façonner l’avenir des territoires africains, en favorisant l’émergence de « villages intelligents » garantissant, à la fois, le droit à un environnement sain, l’accès à l’éducation, à la santé, aux technologies de l’information et de la communication, à l’eau potable, aux services sanitaires. Ces villages doivent, par ailleurs, garantir l’amélioration des revenus et des moyens d’existence pour tous les habitants, favoriser l’égalité des sexes ainsi que le bien-être individuel et collectif, offrir des opportunités pour les jeunes et contribuer à atteindre la souveraineté énergétique et alimentaire.

Fondé par Fatma ATTIA, avocate engagée dans la promotion et l’accompagnement des initiatives qui valorisent et transforment l’Afrique, le réseau Inspiring Leaders for Africa (ILA Network) vise à renforcer le leadership africain, en valorisant les talents du continent et en les connectant à des opportunités économiques, sociales et environnementales durables.