La campagne de moisson connaît une montée en cadence cette semaine dans le gouvernorat du Kef, avec un volume d’orge collecté avoisinant les 150 mille quintaux à ce jour, vendredi.

Selon les prévisions, le rythme devrait encore s’accélérer au cours de la semaine prochaine, marquée par l’achèvement de la maturation des épis, notamment pour les variétés tardives ou celles impactées par les pluies de mai dernier, a indiqué, Mounir Laâbidi, président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP).

Dans une déclaration à l’agence TAP, Laâbidi a estimé que le rendement reste “globalement moyen” dans les exploitations privées, mais “nettement plus satisfaisant dans les zones irriguées publiques”.

Il a par ailleurs lancé un appel à l’ensemble des citoyens, et particulièrement aux automobilistes, les invitant à faire preuve de vigilance et à contribuer à la prévention des incendies, insistant sur le fait que la protection de la récolte constitue une responsabilité nationale partagée.

De son côté, le chef de la cellule de gestion des terres domaniales, Abdelkhalek Bouakka a souligné la qualité du cru de cette année en orge, précisant que ce dernier peut être utilisé aussi bien comme semence pour la prochaine campagne agricole, que comme fourrage ou même pour des usages alimentaires, en fonction des besoins.

Dans le même sillage, les services de la protection civile, les forces de sécurité ainsi que les équipes de la délégation régionale au développement agricole du Kef sont pleinement mobilisés pour prévenir les risques d’incendie.

Des pare-feux ont été ouverts, les accotements des routes ont été dégagés, et des équipes d’intervention avancées et des patrouilles mobiles ont été mises en place afin de sécuriser les exploitations céréalières et les forêts avoisinantes contre tout départ de feu accidentel.