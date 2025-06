Le président de la République, Kais Saïed, a mis l’accent sur la nécessité de concrétiser les grandes orientations du projet de loi de finances pour l’année 2026, réitérant son appel à œuvrer à identifier de nouvelles solutions dans tous les domaines, dont notamment, le social.

Il a également appelé à rompre de manière irréversible avec les choix antérieurs, soulignant que “la loi de finances n’est pas une simple palette de chiffres et de taux mais plutôt une concrétisation financière des choix du peuple.”

C’était en recevant, jeudi, 12 juin courant, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, la ministre des finances, Mechket Slama Khaldi et le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Cité dans un communiqué, Le président de la République a également donné des instructions en vue de prendre en considération les résultats issus des réunions tenues avec les membres des conseils locaux, régionaux et des districts même avant la rédaction du rapport synthétique de ces réunions et la mise sur pied des projets de plans de développement régionaux, nationaux et des districts.

« La révolution ne s’achèvera pas seulement à travers les textes ni avec ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. C’est plutôt une révolution qui doit se faire dans les esprits et la pensée. », a fait savoir le chef de l’Etat.

Dans ce contexte, le chef de l’État a mis l’accent sur la nécessité de faire en sorte que la révolution législative soit accompagnée d’une révolution administrative, laquelle devra instaurer une nouvelle vision permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives à ceux qui ont longtemps été en proie à l’injustice et à la pauvreté.