Vendredi 13 juin 2025, la Tunisie s’éveillera sous des brumes locales avant de laisser place à un ciel clair à peu nuageux sur l’ensemble du territoire. L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce une journée marquée par des vents d’Est faibles à modérés, avec une intensification notable dans la région de Serrat et le Sud, pouvant occasionner des tourbillons de sable locaux. La prudence est de mise pour les déplacements dans ces zones.

Du côté des conditions maritimes, la mer, initialement peu agitée, deviendra progressivement agitée dans la zone de Serrat et le Golfe de Gabès. Les navigateurs et les usagers de la mer sont invités à consulter les bulletins locaux pour plus de précisions.

Quant aux températures, elles afficheront une nette distinction régionale. Les régions côtières Est et les hauteurs bénéficieront d’un climat plus doux, avec des maximales comprises entre 29 et 34 degrés Celsius. En revanche, le reste du pays connaîtra des températures plus élevées, oscillant entre 35 et 40 degrés Celsius, confirmant l’installation d’une chaleur estivale sur une grande partie du territoire tunisien.