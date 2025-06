À l’initiative de l’Association des expositions et congrès internationales de Sfax, la 59e édition de la Foire internationale de Sfax se tiendra du 17 juin au 1er juillet prochain au Palais des expositions de Sfax.

L’annoncé de la tenue de cet évènement commercial exceptionnel a été faite, jeudi lors d’une conférence de presse, organisée, jeudi dans les locaux du parc des expositions.

Le directeur commercial de l’Association, Issam Ben Abdallah, a indiqué que cette nouvelle édition, placée sous le signe du renouveau et de l’ouverture, verra la participation de plus de 40% d’exposants prenant part pour la première fois à la foire, venus de toutes les régions de Tunisie ainsi que de l’étranger.

Il a souligné que la Foire de Sfax constitue aujourd’hui une vitrine commerciale de premier plan, à la fois pour l’exposition, la vente directe et l’établissement de partenariats.

Cette édition se distingue notamment par la participation de l’Entreprise algérienne des foires et exportations, organisme public, à travers 22 entreprises opérant dans divers secteurs, dont la fabrication de pneumatiques, les produits ménagers, les laboratoires vétérinaires, l’industrie agroalimentaire, le transport et la logistique, la plasturgie, le mobilier, le textile, les équipements de boulangerie, les matelas, l’emballage ainsi que les produits électriques et d’éclairage.

La partir organisatrice a mis à la disposition des exposants un espace d’environ 10 000 m2, destiné à accueillir une large variété de produits allant du prêt-à-porter à l’artisanat traditionnel, en passant par les articles de cuir, les objets de décoration, le mobilier, les équipements domestiques et les créations artisanales enracinées dans la tradition tout en aspirant à une visibilité internationale.

Outre la dimension commerciale, la Foire de Sfax proposera également un programme d’animations sportives, culturelles et récréatives durant toute la durée de l’événement, s’adressant à toutes les tranches d’âge et valorisant les talents et la créativité.