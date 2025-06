La saison de la récolte du blé, démarre, demain vendredi dans le gouvernorat de Kasserine, après l’amorce de la la campagne de l’orge en date du 4 juin courant.

À ce jour, quelque 850 hectares d’orge ont été récoltés, pour une production avoisinant 3 393 quintaux. Les centres de collecte dédiés à l’orge ont ouvert leurs portes le 11 juin, tandis que ceux destinés à la collecte du blé seront opérationnels à partir du 14 juin.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le chef du département des grandes cultures et légumes au commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Kasserine, Abbas Hajji, a indiqué que 44 mille hectares sont exploitables pour la récolte cette saison, ce qui représente 63% des superficies semées, estimées à 85 mille hectares, dont 80 mille en pluvial et 5 mille irrigués.

La production totale attendue pour la saison 2024-2025 est estimée à 650 mille 300 quintaux, répartis comme suit : 244 mille quintaux de blé et 406 mille d’orge.

Il a souligné que des rendements records ont été enregistrés cette année, notamment pour le blé dur irrigué avec une moyenne de 46,5 quintaux/ha, et 37,6 quintaux/ha pour l’orge.

Selon la même source, toutes les dispositions ont été prises pour garantir le bon déroulement de la récolte, notamment via l’organisation des journées de sensibilisation en partenariat avec la protection civile et l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche, afin de prévenir les incendies, surtout dans les délégations du nord du gouvernorat comme Foussana, Thala, El Ayoun, Haïdra et Jedelienne.

Une journée d’information a également été organisée à Thala sur le réglage des moissonneuses, et une autre est prévue en collaboration avec l’Institut National des Grandes Cultures (INGC) et le Centre sectoriel de Formation Professionnelle en Machinisme Agricole de Jougar.

Par ailleurs, Hajji a précisé que la région dispose d’environ 100 moissonneuses, 15 batteuses et 114 lieuses, des moyens suffisants pour couvrir les besoins de la récolte.

Le gouvernorat de Kasserine compte 6 centres de collecte, d’une capacité totale de 92 mille 500 quintaux, dont deux centres privés à Thala et Haïdra d’une capacité de 80 mille quintaux, et quatre centres relevant de l’Office des Céréales à Feriana, Thala, Foussana et El Ayoun, avec une capacité de 12 mille 500 quintaux.