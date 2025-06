Un projet pilote de collecte des huiles alimentaires usagées a été officiellement lancé, jeudi, par la municipalité de la Manouba, en partenariat avec l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged), lors d’une journée de sensibilisation organisée pour célébrer la journée nationale de la propreté et de l’environnement.

Deux accords de coopération ont été signés, à cet effet, entre la municipalité de la Manouba et l’ANGED, d’une part, et entre une société privée spécialisée dans la collecte des huiles usagées et six résidences de la Manouba concernées impliquées dans les actions de collecte.

Le ministre de l’environnement, Habib Abid, qui donnait le coup d’envoi à ce projet, a souligné qu’il s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transition écologique, de consommation et de production propres et aussi de lutte contre la pollution. Il s’agit aussi, d’après ses dires, de concrétiser les choix de l’Etat concernant la valorisation et le traitement des déchets pour réduire leur impact sur la santé humaine et l’environnement.

Abid a fait savoir, à cette occasion, que plus de 5 mille tonnes de déchets ont été collectés à la décharge de Borj Chakir, durant les deux jours de l’Aïd al-Adha.

Le directeur général de l’Anged, Badreddine Lasmar, a fait remarquer, de son côté, que la municipalité de la Manouba est la deuxième au niveau national à adhérer à cette initiative pilote nationale (lancée dans le district du Grand Tunis, et les deux gouvernorats de Nabeul et de Bizerte), viant à collecter environ 10 mille tonnes d’huiles alimentaires usagées, durant la période 2025-2027.

“Ceci permettra de renforcer la valorisation des huiles alimentaires”, a-t-il affirmé, rappelant que la Tunisie importe chaque année 220 mille tonnes des huiles alimentaires et que les quantités d’huiles alimentaires usagées, sont estimées à 88 mille tonnes (55% proviennent des ménages).

La valorisation d’une tonne de ces huiles peut drainer un gain estimé à deux mille dinars, a affirmé le premier responsable de l’ANGED, faisant savoir que 40 mille tonnes d’huiles alimentaires usagées sont valorisées, chaque année en Tunisie, et transformées en énergie propre (biodiesel).

Intervenant, Fethi Darouez, secrétaire général de la municipalité de la Manouba, a indiqué que 500 familles de la région ont adhéré, jusque-là, au projet, qui serait étendu, au futur, aux restaurants universitaires et aux hôpitaux…