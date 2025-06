L’Association Tunisienne des Compétitions et de Culture Mathématique (ATCCM) participe à l’Olympiade panafricaine de Mathématiques 2025 (OPAM), qui se tient au Botswana du 11 au 18 juin en cours.

Organisé par la Commission Africaine des Mathématiques, sous l’égide de l’Union Africaine de Mathématiques, cet évènement réunit des participants d’une trentaine de pays africains, selon la présidente de l’association, Monia Daghmouri Bouzouita.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la présidente de l’ATCCM a indiqué que la délégation tunisienne, qui s’est rendue hier mardi au Botswana, est composée de 15 personnes, dont 12 élèves de troisième année secondaire de lycées situés à Monastir, Gabès, Kairouan, Djerba, Nabeul et Médenine.

“Ces élèves sont répartis en deux équipes : une officielle et une non officielle, chaque équipe comprenant trois garçons et trois filles”, a-t-elle ajouté.

Les candidats devront résoudre, en deux jours, des problèmes complexes, à raison de quatre heures et demie par jour.

La cérémonie d’ouverture aura lieu demain jeudi, tandis que la cérémonie de clôture est prévue pour le 17 juin.