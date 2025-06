Telles exposées lors du conseil ministériel présidé, mercredi, par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, les orientations-clés fixées par le projet de la loi de finances de 2026 se présentent comme suit :

– Renforcer les fondements de l’État social en accordant toute l’attention requise aux catégories sociales vulnérables et à faible revenu. Dans ce contexte, la loi de finances 2026 met l’accent sur la nécessité de consolider les mécanismes d’autonomisation économique, en particulier au profit des catégories vulnérables, afin d’améliorer les conditions de vie ;

– Développer les ressources propres de l’État, en consacrant une politique du compter sur soi. Pour ce faire, la loi de finances veillera à réduire l’évasion fiscale, à intégrer l’économie parallèle et à diversifier les sources de financement du budget de l’État selon une nouvelle vision.

– Promouvoir l’emploi, améliorer le niveau de vie, renforcer le système de protection sociale et valoriser le capital humain, notamment en développant des politiques sociales visant à instaurer la justice sociale.

A ce titre, la loi de finances de 2026 devra décréter une batterie de mesures visant à préserver le pouvoir d’achat des catégories vulnérables et à revenu moyen, et en renforçant le soutien social aux catégories vulnérables et la garantie de l’encadrement et de l’accompagnement en matière de création des projets.

– Mettre en œuvre les mesures liées à l’amélioration des revenus et au renforcement des mécanismes d’intégration économique et sociale, créer des postes d’emploi et offrir des attributs et conditions du travail décent.

Dans ce contexte, le projet de loi de finances devra insister sur l’impératif de mettre fin aux formes de travail précaire, de faciliter l’accès au logement et de renforcer la cohésion sociale, d’améliorer les prestations rendues par les services publics et de développer le système de sécurité sociale et de la couverture sociale.

– Stimuler l’investissement dans le cadre d’une approche globale fondée sur la libéralisation de l’initiative privée et l’amélioration du climat des affaires, afin que l’investissement public soit un moteur de l’investissement privé, et œuvrer à l’accélération de la croissance économique.

– Investir dans des programmes de développement régional reposant sur les principes constitutionnels, l’objectif étant de stimuler la dynamique de développement régional selon les priorités fixées selon nouvelle méthodologie participative ascendante, à partir des propositions de programmes et de projets élaborés au niveau des conseils locaux, régionaux et des districts et enfin au niveau national.

Ces recommandations et propositions devront servir de base pour l’élaboration du plan de développement quinquennal 2026-2030.

Les dépenses liées au développement constituent un levier essentiel pour stimuler le rythme de la croissance économique et attirer l’investissement privé, en particulier au niveau des régions et des districts.

-Booster la transformation digitale de l’administration et œuvrer à accélérer l’interconnectivité en tant qu’instrument de modernisation de l’administration, de transparence et de facilitation des transactions. Dans ce contexte, la loi de finances de 2026 œuvrera à ouvrir des perspectives permettant de stimuler l’économie digitale.