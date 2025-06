La loi de Finances 2025 impose désormais aux banques, établissements financiers, intermédiaires en bourse, sociétés émettrices de valeurs mobilières, et entreprises d’assurance de déclarer et transférer au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie les fonds non réclamés depuis une période continue de 15 ans.

Cette mesure concerne les comptes courants, comptes d’épargne, comptes de paiement, dépôts à terme, ainsi que les valeurs mobilières négociées électroniquement, actions, parts d’organismes de placement collectif et contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.

Les établissements financiers doivent effectuer cette déclaration selon un modèle officiel avant le 15 février de l’année suivant l’expiration de la période d’inactivité. Concernant les valeurs mobilières, elles doivent être rachetées et leurs produits transférés dans le même délai. Les titres sont remis au Dépositaire central des titres, qui les vend dans les six mois suivants.

Les entreprises d’assurance doivent déclarer les avoirs issus des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation restés inactifs ou sans réclamation pendant 15 ans, et transférer ces avoirs au Trésor selon les mêmes procédures. Ces sociétés doivent continuer à gérer les placements jusqu’à la déclaration.

Les comptes appartenant aux mineurs ou aux personnes incapables ne sont pas concernés tant qu’ils ne sont pas devenus majeurs ou qu’ils n’ont pas retrouvé leur pleine capacité juridique.

De plus, tous les établissements concernés sont tenus de déposer une déclaration annuelle même en l’absence de fonds à déclarer.

Enfin, une disposition spécifique prévoit qu’avant le transfert au Trésor prévu le 15 juillet 2025, les établissements doivent publier, avant le 30 avril 2025, une liste des titulaires concernés dans le Journal officiel des annonces légales et judiciaires. Les titulaires ou leurs ayants droit doivent être informés par tout moyen traçable avant la déchéance définitive du droit de réclamation fin juin 2025.

Article 43 de la loi de finances 2025

Les listes nominatives des comptes dormants sont publiés au JORT – Annonces Légales au plus tard le 30 avril 2025 ( voir l’exemple de la liste de ces comptes de la BH Bank