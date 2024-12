La loi de finances pour l’année 2025 a été publiée ce mardi dans le Journal officiel de la République tunisienne (N°149).

Adoptée dans son intégralité le 02 décembre en cours par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le 04 du même mois par le Conseil national des régions et des districts (CNRD), la loi de finances pour l’année 2025 a été soumise hier lundi, au président de la République pour promulgation et publication.

Le Journal officiel inclut également l’arrêté de la ministre des Finances, relatif à la répartition des crédits du budget de l’État ouverts en vertu de la loi n°48 de l’année 2024, datée du 9 décembre, portant sur la loi de finances pour l’année prochaine.