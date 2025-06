Une soirée de lecture bilingue (arabe-français) en musique, consacrée à la poésie féminine palestinienne contemporaine, se tiendra le vendredi 13 juin 2025 à 18H00 à l’auditorium de l’Institut français de Sousse.

Intitulée “Palestine en éclats: Poétesses de Palestine, Voix de la terre et de l’exil”, cette rencontre littéraire rend hommage à une parole poétique à la fois intime, politique et profondément enracinée dans la réalité palestinienne.

L’événement s’appuie sur la première anthologie dédiée à la poésie féminine palestinienne, conçue par la poétesse palestinienne Nida Younis, traduite par l’écrivain, dramaturge et traducteur algérien Mohamed Kacimi et illustrée par l’artiste peintre française Colette Deblé. L’anthologie réunit une vingtaine de voix contemporaines de Gaza, de la diaspora et de l’exil. Les textes, souvent écrits dans l’urgence ou portés par un souffle d’espoir, racontent les fragments de guerre, les mémoires de l’exil, les scènes de la vie quotidienne, mais aussi l’amour, la perte, la colère etc.

La lecture sera portée par le collectif “Théâtre 5acheb”. Mohamed Kacimi, assurera la direction artistique de la soirée et animera un temps d’échange et de débat avec le public. L’accompagnement musical sera assuré par Shaima Ali Khlifi, offrant une résonance sensible aux mots des poétesses.

Parmi les voix émergentes figurent des autrices comme Hind Jouda, Mona Al-Masdar ou Enass Sultan, aux côtés de figures reconnues telles que Fatena Al-Ghorra, Maya Abu Al-Hayyat, Sheikha Helawy, Nida Younis ou encore Jadal Al Qassem. Ensemble, elles composent un paysage poétique vibrant, traversé par les épreuves de l’histoire et la puissance des voix féminines engagées.