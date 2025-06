Deux nouvelles sociétés tunisiennes seront autorisées à organiser des excursions vers l’île de La Galite, à partir de cet été, depuis le port de plaisance de Tabarka.

Les autorisations ont été octroyées par la commission des activités maritimes de loisirs à Bizerte lors d’une réunion tenue, mardi, au siège du gouvernorat.

Les deux sociétés concernées devront, alors, exercer leur activité conformément aux conditions stipulées par le cahier des charges en matière de sécurité et d’environnement.

La Galite est un archipel de 752,3 ha composé d’îles rocheuses dont, notamment, le Galiton et la Fauchelle et situé à 81 km de Bizerte-nord et à 60 km de Tabarka.

