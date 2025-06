Le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) en Tunisie, Lassaad Ben Hassine, a fait savoir que l’organisation a mis en œuvre des projets de développement dans 119 pays, y compris la Tunisie, en gérant un portefeuille de projets d’une valeur de plus de 1,09 milliard de dollars, selon un approche basée sur la durabilité et l’industrialisation intégral.

Dans une interview exclusive réalisée au studio de l’Agence TAP, Ben Hassine a expliqué que ces projets ont contribué, sur le plan environnemental, à réduire plus de 82 millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone, ce qui équivaut au retrait de plus de 19 millions de voitures des routes pendant un an, ou l’approvisionnement de plus de 11 millions de foyers en énergie propre. D’où l’impact tangible de l’ONUDI au niveau de la lutte contre le changement climatique et la promotion d’une économie verte.

Créée en 1966 et dont le siège sis à Vienne, l’ONUDI est une agence spécialisée du système des Nations Unies et compte aujourd’hui 173 États membres.

Elle a pour mission d’aider les pays, en particulier en développement, à instaurer un secteur industriel intégral et durable qui favorise la croissance économique et le développement social, en encourageant l’innovation, la création d’opportunités d’emplois décents, et en stimulant l’adoption de techniques industrielles propres.

Ben Hassine a souligné que la vision de l’organisation vise à impliquer les femmes, les jeunes et les petites et moyennes entreprises, tout en veillant au respect de l’environnement et à la bonne exploitation des ressources naturelles.

Il a ajouté que l’organisation repose aujourd’hui sur trois axes stratégiques interconnectés. Le premier axe vise le développement de chaînes de valeur industrielles durables et équitables qui améliorent la qualité et facilitent l’intégration dans les marchés internationaux.

Le deuxième cible la garantie de la sécurité alimentaire en développant les industries agricoles et alimentaires et en réduisant les pertes de nourriture.

S’agissant du troisième axe, le responsable a expliqué qu’il ambitionne de lutter contre les changements climatiques par le déploiement de solutions industrielles propres et l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources.

Il a souligné que l’ONUDI joue également un rôle actif dans les domaines de la transition numérique industrielle, de l’économie circulaire, du développement de politiques industrielles intelligentes, et l’autonomisation des couches les plus vulnérables à travers la mise en place des projets de développement qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable à long terme.