La Tunisie a célébré, dimanche, à l’instar de la communauté internationale, la Journée mondiale des océans 2025, qui a cette année pour thème « Les merveilles de l’océan : faire vivre ce qui nous fait vivre ».

Célébrée le 8 juin de chaque année, la Journée mondiale des océans rappelle le lien profond entre l’Homme et la mer et appelle à sa protection par des décisions guidées par la curiosité, la sagesse et l’engagement en faveur du bien-être collectif.

L’objectif de cette journée est d’informer le public des conséquences des actions humaines sur les océans, de développer un mouvement mondial de citoyens en faveur des océans, de mobiliser et d’unir la population mondiale autour d’un projet de gestion durable des océans de la planète.

D’après les Nations Unies, l’océan couvre plus de 70 % de la planète. Il produit au moins 50 % de l’oxygène de la planète et abrite la majeure partie de la biodiversité terrestre.

« Avec 90 % des populations de gros poissons déjà épuisées et 50 % des récifs coralliens détruits, nous prenons plus de l’océan que ce qui peut être reconstitué. Pour protéger et préserver l’océan et tout ce qu’il soutient, nous devons donc créer un nouvel équilibre, ancré dans une véritable compréhension de l’océan et de la façon dont l’humanité y est liée. Nous devons établir une relation avec l’océan qui soit réellement inclusive, innovante et éclairée par les leçons du passé » indique un communiqué des Nations Unies.

La Conférence des Nations Unies sur l’océan 2025 qui se tiendra à Nice en France du 9 au 13 juin 2025 cherchera des solutions pour conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines. La conférence réunira des gouvernements, des organisations, des institutions financières, des universités, le secteur privé et la société civile afin de forger des partenariats, partager des solutions et adopter le « Plan d’action pour les océans de Nice » intergouvernemental, une déclaration concise, orientée vers l’action et assortie d’engagements volontaires, afin d’encourager des efforts collectifs urgents pour des mers plus saines et plus résilientes.

En Tunisie, les côtes représentent environ 48% des frontières du pays avec plus de 1300 km de littoral. Plus de 445200 tunisiens travaillent dans des métiers liés à la mer. Les investissements dans le secteur de la pêche et de la pisciculture ont atteint 119,8 millions de dinars en 2023, a fait savoir l’Académie de l’océan de l’Institut international de l’océan (IOI)

L’IOI est une ONG qui relie les communautés et les acteurs de l’océan aux connaissances océaniques à de nombreux niveaux. L’Académie de l’océan relevant de l’IOI vise, de son côté, à mettre les connaissances océaniques à la portée de tous en se concentrant sur les programmes d’enseignement de la connaissance des océans.

L’Académie mène des actions de sensibilisation sur les menaces guettant les écosystèmes marins en Tunisie et qui sont liées, entre autres, à la surexploitation des ressources halieutiques, la pêche en dehors des périodes autorisées, la pêche des espèces menacées de disparition et de poissons de calibres inférieurs à la taille minimale de capture ainsi qu’à la pollution marine.

Elle appelle à saisir l’occasion de la Journée mondiale des océans 2025 pour prendre conscience de la nécessité de protéger la mer et les écosystèmes marins qui représentent une source de vie pour des millions de personnes.