Environ 221 alertes citoyennes liées à des problèmes d’accès à l’eau ont été recensées par l’Observatoire tunisien de l’eau (OTE) en mai 2025.

Ces alertes concernent la qualité de l’eau distribuée, des coupures dans la distribution de l’eau potable non déclarées par la SONEDE, des fuites d’eau au niveau du réseau national et des mouvements de protestation revendiquant le droit à l’eau.

L’observatoire a ainsi fait savoir que son site www.watchwater.tn a recueilli, en mai dernier, environ 187 alertes pour coupures d’eau, 19 alertes concernant des fuites d’eau, 13 alertes sur des mouvements de protestation revendiquant le droit à l’eau et 2 alertes concernant la qualité de l’eau distribuée.

Le gouvernorat de Gafsa arrive en tête des gouvernorats concernés par ces alertes avec 41 alertes, suivi par le gouvernorat de Ben Arous (24 alertes). Les gouvernorats de Zaghouan et de Médenine ont également été fortement touchés par les problèmes d’accès à l’eau en mai 2025 avec 18 alertes enregistrées.

L’Observatoire Tunisien de l’Eau est un projet associatif créé, en 2016, par l’association “Nomad 08” pour défendre le droit d’accès à l’eau pour Tous. Son rôle est d’influencer les politiques et les pratiques, et de suivre l’application des engagements nationaux et internationaux de toutes les parties prenantes du secteur, en vue d’améliorer les conditions d’accès des communautés rurales et urbaines aux services d’eau et d’assainissement.