Le projet d’investissement « Agriculture Résiliente, Durable et Inclusive pour l’Investissement en Tunisie » (ARDII-Tounes) a été lancé, mercredi lors d’un atelier tenu à Tunis, dans l’objectif de lutter contre le changement climatique et réduire ses risques sur la production agricole.

Moyennant un coût estimé à 224 millions de dollars, le projet ARDII-Tounes est le fruit l’accompagnement apporté par la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM) au gouvernement tunisien dans le renforcement de la capacité du pays à gérer les risques agricoles (initié en avril 2023).

Cet instrument d’investissement permettra de renforcer la résilience et la durabilité du secteur agricole tunisien face à l’augmentation des risques climatiques et économiques, selon la PARM.

S’étalant sur 15 ans, ce projet cible les zones et les acteurs les plus vulnérables, y compris les agriculteurs de céréales pluviales, les petits oléiculteurs, ainsi que les femmes rurales et les jeunes, à travers une approche de mise en œuvre progressive.

Le projet s’appuie sur les activités menées par la PARM en Tunisie, notamment le renforcement des capacités locales en gestion des risques agricoles, ainsi qu’une étude d’évaluation des risques dans les chaînes de valeur des céréales et de l’huile d’olive, identifiées comme prioritaires.

L’atelier de lancement a réuni les bailleurs de fonds et les partenaires techniques et financiers afin de leur présenter les composantes et la structure financière de ce projet, en vue de mobiliser les ressources nécessaires à sa mise en œuvre.

La PARM est un partenariat mondial sur la gestion des risques agricoles.

Créée en 2013 à l’issue des discussions du G20 sur la croissance agricole et la sécurité alimentaire, la PARM vise à réduire les risques liés aux investissements des entités publiques et privées. Elle est hébergée par le Fonds international de développement agricole (FIDA) et co-financée par l’Union européenne (UE), l’Agence française de développement (AFD) et le gouvernement italien et le FIDA.