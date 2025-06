Les travaux de réhabilitation des quartiers adjacents du projet du nouveau pont de Bizerte du côté de la ville de Menzel Abderrahmane ont atteint un taux d’avancement de plus de 60%. Ils sont en cours de réalisation moyennant une enveloppe de 4,2 millions dinars.

Ces travaux concernent en particulier cinq quartiers populaires. Il s’agit des quartiers d’Hafer Mohr, Ezzehour et Bir Massyougha (délégation de Bizerte-sud) et dont les travaux été achevés ainsi que les quartiers d’El Ain Lekbira et Benigro (Menzel Abderrahmane relevant de la délégation de Menzel Jemil) et dont les travaux sont en cours.

Le cout total de ce projet s’élève à 7,7 millions de dinars.