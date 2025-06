La Tunisie participe à la huitième session de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (GP2025), tenue à Genève du 2 au 6 juin 2025 à l’initiative du Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de catastrophes (UNDRR) et le gouvernement suisse.

Les travaux de ce forum mondial multipartite vise à accélérer la mise en œuvre du Cadre d’action de Sendai 2015-2030 visant à réduire les risques de catastrophe et à renforcer la résilience des communautés, on été ouverts officiellement, mardi dernier, sous la présidence du ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, en présence du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes et du Secrétaire général adjoint des Nations unies.

En plus de la Mission permanente de la République tunisienne à Genève, la délégation tunisienne comprend le chef de cabinet du ministre de l’environnement, le point focal national pour la réduction des risques de catastrophes et des représentants du ministère de l’intérieur (Office national de la protection civile), le ministère de l’Equipement et de l’Habitat, et le ministère de l’environnement, selon un communiqué publié, mardi dernier, par le ministère de l’Environnement.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre d’action ” Sendai” et de la Stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophes, qui se tient sous le signe “Chaque jour compte, travaillons aujourd’hui pour la résilience”.

Elle vise également à évaluer et discuter les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation à mi-parcours du présent cadre, et à fournir des orientations pratiques pour accélérer sa mise en œuvre en renforçant les stratégies et les plans nationaux et locaux visant à éradiquer les risques de catastrophes, en tenant compte des risques et des impacts résultant des catastrophes récemment enregistrées, selon le même communiqué.

Le Forum vise également à renforcer les partenariats existants et à créer d’autres partenariats aux niveaux international et national dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes.

Il est à noter que la Tunisie a participé aux différents travaux préparatoires de ce forum, notamment à travers les réunions du UNDRR avec le Groupe des États arabes et le Groupe des États africains, sans oublier le travail de la délégation qui se poursuivra jusqu’à la conclusion de ce forum, où seront présentés le discours et l’expérience tunisienne dans le domaine, selon le ministère.