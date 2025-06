La campagne de moisson des céréales, principalement du blé dur et du blé tendre, a officiellement démarré, mardi, dans le gouvernorat de Ben Arous, avec des prévisions faisant état d’une production en forte hausse par rapport à la saison précédente.

D’après cheffe du service des grandes cultures au commissariat régionale au développement agricole (CRDA), Jalila Ben Hassine, la récolte de cette année est estimée à environ 237 mille quintaux, contre 124 mille quintaux lors de la dernière saison, soit une augmentation de 113 mille quintaux.

La production projetée se répartit entre plus de 130 mille quintaux de blé (dur et tendre), plus de 100 mille quintaux d’orge, et environ 5 000 quintaux de triticale, a précisé la responsable régionale dans une déclaration à la TAP.

La superficie emblavée s’élève cette année à 9 492 hectares, répartis entre 4 166 ha de blé dur, 600 ha de blé tendre, 4 550 ha d’orge, et 176 ha de triticale.

Les précipitations survenues au cours des dernières semaines ont contribué de manière significative à l’amélioration de l’état végétatif des cultures, renforçant les prévisions de rendement par rapport aux campagnes précédentes, a-t-elle souligné.

Elle a également indiqué que les services de la CRDA à Ben Arous ont pris les dispositions nécessaires pour assurer la protection de la récolte, notamment à travers des campagnes de sensibilisation sur le terrain, organisées dans plusieurs localités telles que M’hamdia, Khlidia et Mornag.

Ces journées portent principalement sur l’entretien et le réglage des moissonneuses avant leur mise en service, ainsi que sur les mesures de prévention contre les incendies.

La majorité des agriculteurs du gouvernorat devraient acheminer leurs récoltes vers les centres de collecte les plus proches, situés dans les gouvernorats limitrophes, principalement à Soliman (Nabeul) et Djebel Oust (Zaghouan), a-t-elle conclu.