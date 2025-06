La ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, a présidé hier lundi une séance de travail consacrée à l’examen d’un éventuel amendement du décret régissant la participation des étrangers aux activités culturelles, artistiques et créatives dans divers secteurs, en particulier dans les établissements touristiques, les festivals d’été et les événements privés organisés en Tunisie.

Ont pris part à cette réunion plusieurs représentants des ministères concernés, notamment ceux du Tourisme, des Finances, de l’Intérieur, ainsi que des représentants de la Banque centrale de Tunisie, en plus de cadres du ministère des affaires culturelles.

Les participants ont souligné l’importance de faciliter les procédures d’octroi des autorisations, en tenant compte des spécificités du travail artistique, notamment des spectacles et concerts donnés par des artistes étrangers. Ils ont également souligné la nécessité de respecter les législations fiscale et financière, et de coordonner avec les différentes parties concernées afin de mettre en place un régime d’autorisation garantissant les droits de l’Etat comme ceux des artistes.

Dans ce contexte, la ministre a souligné la nécessité de réviser en profondeur le système actuel d’autorisations, afin qu’il ne devienne ni un outil de restriction des libertés artistiques, ni un obstacle à la créativité. Elle a précisé que son département oeuvre à l’élaboration d’un cadre juridique équilibré veillant à protéger les droits et à garantir la fluidité du travail artistique.

Amina Srarfi a par ailleurs mis l’accent sur la nécessité de clarifier et de simplifier les procédures juridiques régissant l’activité des artistes étrangers, afin qu’elles soient à la fois applicables par les autorités concernées et compréhensibles pour les artistes eux-mêmes.

La réunion a en outre abordé la question de la protection des artistes contre toute forme d’exploitation, qu’elle soit juridique ou financière, à travers la mise en place de textes garantissant leurs droits sociaux et professionnels, et leur assurant un environnement de travail équitable et sécurisé.

La ministre a affirmé que la révision des législations et des autorisations ne constitue pas une fin en soi, mais s’inscrit dans une vision globale de développement de la scène culturelle tunisienne, dans toute sa diversité et son ouverture aux expériences artistiques internationales.