La sixième édition du Festival international de cinéma environnemental de Gabès (FICEG) a démarré, samedi soir, au complexe culturel de la ville de Gabès.

La Jordanie est l’invité d’honneur de cette 6ème édition qui se déroule du 31 mai au 3 juin 2025. En hommage au cinéma jordanien, “Closure” (Tarwedah) écrit et réalisé par la réalisatrice Mooney Abu Samra était le film d’ouverture.

“Closure” est un court métrage, sorti en janvier 2023, qui était présenté au Focus jordanien organisé dans le cadre de la 35ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) tenue du 14 au 21 décembre 2024.

Ce film relate l’histoire d’une “jeune géologue déterminée qui se retrouve bloquée dans l’immensité du désert. Elle est la seule survivante d’un groupe de géologues en mission d’étude qui se sont noyés à cause des pluies soudaines causées par le changement climatique. Confrontée à la dure réalité de sa situation, elle se lance dans une odyssée profonde et introspective, un mystérieux voyageur au passé mouvementé la rejoint et lui présente une série de défis déroutants pour l’inspirer et la motiver. À travers leur voyage commun, elle est aux prises avec des émotions contradictoires, oscillant entre l’espoir inébranlable de la survie et une résistance intérieure aux forces inéluctables du destin.”

Le programme de la soirée inaugurale était marqué par la présentation des 17 films au programme ainsi que des membres du jury présidé par l’acteur tunisien Khaled Bouzid, l’actrice jordanienne Abir Aissa, le réalisateur et scénariste irakien Mostafa Shawky et le réalisateur français Bernard Duroux.

Les films en compétition représentent les pays suivants : Algérie, Allemagne, Bangladesh, France, Irak, Iran, Grèce, Libye, Maroc, Oman, Tunisie, Turquie et Yémen.

L’acteur, réalisateur et producteur Saleh Jday et l’actrice et poétesse d’origine grecque Hélène Catzaras sont parmi les artistes à l’honneur.

En plus de la projection des films, le festival propose une série de masterclasses et de conférences autour du secteur du cinéma.

Le Festival international de cinéma environnemental de Gabès est organisé en partenariat avec la Délégation régionale des Affaires Culturelles de Gabès et le ministère des Affaires Culturelles. Le comité d’organisation est composé de Foued Kraiem et Wahida Dridi, respectivement directeur et présidente d’honneur du festival.

Créé en 2014, cette manifestation cinématographique annuelle vise à jeter la lumière sur les questions environnementales dans la ville de Gabès. La région connait un pic de pollution en raison des émissions de gaz polluants provenant de la zone industrielle qui ont des répercussions sur la santé des habitants et la qualité de vie en général.