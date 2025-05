L’entreprise brésilienne de construction aéronautique “Embraer” a exprimé son ambition de s’implanter durablement dans l’écosystème aéronautique de la Tunisie par une implantation directe, a fait savoir, samedi, l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur, FIPA-Tunisia.

“Les pourparlers se poursuivront entre les deux parties et un accompagnement spécifique du projet sera adopté dans toutes ses démarches dans les meilleures conditions”, a indiqué l’Agence.

En effet, une délégation de haut niveau de l’entreprise brésilienne conduite par son directeur Marketing, Theo Wensink, a été reçue le 29 mai courant, au siège de FIPA-Tunisia, en présence de l’Ambassadeur du Brésil en Tunisie, Fernando José Marroni de Abreu, et ce dans le cadre d’une mission commerciale organisée par l’Agence brésilienne de développement du commerce.

La délégation brésilienne a présenté l’expérience d’EMBRAER dans le secteur aéronautique et a affirmé son intérêt à renforcer la coopération tuniso-brésilienne, afin de contribuer au développement de la flotte nationale dans le transport aérien et d’investir dans ce domaine, notamment dans la fabrication d’avions, la fourniture de pièces de rechange ainsi que les volets de formation et de transfert de compétences.

Le Directeur Général de FIPA-Tunisia, Jalel TEBIB, a de son côté, mis en avant les atouts compétitifs de la Tunisie et les capacités solides du pays dans le secteur aéronautique notamment dans la fabrication de structures aéronautiques, l’usinage de précision, le travail de tôle et la production de matériaux composites tout en soulignant que la Tunisie demeure une destination de choix pour de nouveaux investissements dans le secteur aéronautique.

Le géant brésilien Embraer est le troisième plus grand constructeur aéronautique commercial au monde, derrière Boeing et Airbus. Il est connu pour ses avions de petite et moyenne tailles, utilisés par de nombreuses compagnies aériennes.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission d’affaires Brésilienne en Tunisie qui s’est tenue du 29 au 30 mai 2025, une rencontre d’affaires Tuniso-Brésilienne a été organisée, le jeudi 29 mai au siège de l’UTICA au profit d’une importante délégation d’hommes d’affaires brésiliens opérant dans plusieurs secteurs, par le ministère du Commerce et de Développement des Exportations en collaboration avec l’UTICA, l’Ambassade de Tunisie au Brésil et l’Agence brésilienne de promotion du commerce et des investissements “ApexBrasil”.