Le ministère de l’Agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche a indiqué, dans un communiqué publié vendredi, que les agriculteurs des fourrages grossiers et les éleveurs de bétail bénéficieront de crédits accordés moyennant des conditions avantageuses et des mesures simplifiées, pour financer les opérations d’assemblage des fourrages grossiers (des bottes de foin) , ainsi que la constitution de leurs propres stocks.

Le ministère de l’Agriculture a souligné que cette mesure vise à garantir la réussite de la campagne de production de fourrages grossiers (2024/2025), ainsi qu’à la valorisation et la préservation des quantités produites, afin de satisfaire les besoins du cheptel, au cours des prochaines périodes

S’agissant des crédits accordés par la Banque tunisienne de solidarité (BTS), ils seront octroyés sous forme de crédits saisonniers au profit des agriculteurs de fourrages grossiers, des sociétés citoyennes, des coopératives des services agricoles, des groupements de développement agricole (GDA), opérant dans le domaine de l’élevage de bétail, sur 12 mois sans garanties, selon un communiqué conjoint expliquant les mesures d’exécution de ce programme.

En ce qui concerne les crédits accordés par la Banque nationale agricole, ils seront accordés sous forme des crédits saisonniers, aussi bien pour les agriculteurs qui ont obtenu des crédits saisonniers, au début de la saison agricole et voulant obtenir un financement additionnel, que pour les agriculteurs qui n’ont pas obtenu des crédits saisonniers, lors du lancement de la saison agricole, ainsi qu’aux éleveurs de bétails, aux sociétés coopératives, aux sociétés citoyennes,ainsi qu’aux GDA opérant dans de le domaine de l’élevage de bétail, et aux centres de collecte de lait, en prolongeant la période de remboursement à neuf mois .

Ce programme est réalisé en coopération et en coordination avec les différents intervenants centraux et régionaux, dans l’objectif de doubler les quantités de fourrages stockés auprès des agriculteurs, afin de régulariser le marché de fourrages grossiers.

Des journées d’information et de sensibilisation ont été programmées dans les différents districts sur la qualité des fourrages grossiers, l’importance de constituer des stocks de sécurité, et les mesures prises pour soutenir les agriculteurs de fourrages et les éleveurs de bétail.