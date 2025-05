La 15ème édition du “prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant” verra la participation de 117 écrivains représentant divers pays arabes en plus d’auteurs de la diaspora arabe.

Le programme de cette édition, prévue les mardi 3 et mercredi 4 juin 2025, à la Cité de la Culture, à Tunis, a été dévoilé, vendredi, au cours d’une conférence de presse organisée à Tunis.

Ce concours est organisé par le forum de littérature arabe pour l’enfant, en partenariat avec l’ATB-Tunis et avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles. Il est ouvert aux écrivains, hommes de lettres et créateurs, de même qu’aux enfants et adolescents, âgés de 9 à 18 ans, de Tunisie et des pays arabes.

Habituellement le palmarès du “prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant” est dévoilé au terme du Forum annuel de littérature arabe pour l’enfant présidé par le l’écrivain tunisien Mohamed Ait Mihoub.

LA COMPETITION

Les participants arabes représentent de pays comme l’Algérie, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, l’Irak, la Jordanie, le Maroc, la Syrie, la Palestine, la Somalie, le Tchad et la Tunisie.

Cette édition sera marquée par la participation d’écrivains de la diaspora, installés en France, en Suède et, pour la première fois, aux Etats-Unis d’Amériques.

Le “prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant” est ouvert aux écrivains d’expression arabe présentant un récit pour les lecteurs de 12 à 16 ans, ainsi qu’aux jeunes et aux enfants âgés de 9 à 18 ans.

Trois prix seront décernés aux lauréats de la compétition des auteurs professionnels en plus de trois autres prix d’encouragement aux jeunes lauréats dans la compétition de la littérature de jeunesse destinée aux auteurs âgés de 9 à 18 ans.

La compétition des auteurs professionnels est dotée de trois prix d’une valeur globale de 25 milles dinars dont 12 .000 pour le premier, 8.000s pour le deuxième et 5 mille pour le 3ème prix.

La compétition de la Littérature de jeunesse est dotée de trois milles dinars à départager entre les trois lauréats potentiels.

LE FORUM ANNUEL

Après la question environnementale lors de l’édition précédente 30-31 mai 2024) tenue à la Cité des Sciences à Tunis, le Forum annuel du “prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’enfant” sera placée cette année autour du thème “L’humour, le burlesque et le ludique dans la Littérature pour enfants”.

La littérature, la psychanalyse, la psychologie, en particulier la psychologie de l’enfant, et la pédagogie sont les principales questions au centre des interventions de 10 spécialistes qui prendront part à ce forum.

Trois ateliers de lecture et d’écriture littéraire destinés aux enfants sont au programme de ce forum qui verra la participation de 60 enfants de touts les gouvernorats de la République.

Le premier atelier consiste à transformer un film en un texte littéraire alors que le second sera consacré à l’adaptation théâtrale d’une œuvre littéraire. Le troisième atelier devra initier les enfants aux techniques de l’adaptation d’une œuvre d’art en la transformant en un récit littéraire.

Ces ateliers seront organisés en partenariat avec le ministère de la Famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et ses divers Commissariats régionaux.

Parmi les auteurs invités , on cite des écrivains tunisiens comme Adel Khdher, président de l’Union des éditeurs tunisiens (UET), Saidia Ben Salem, Mouaia Ferjani, Ridha Ben Salem, Samia Dridi, Ali Boujdidi et Mohamed el-May et l’Agérien Laid Djellouli.

Les participants aborderont notamment l’expérience de l’écrivain tunisien disparu Mouheddine Khraief (1932-2018) qui était poète, dramaturge, essayiste et auteur pour enfants.

Le spécialiste en psychologie de l’éducation Noureddine Kridis et le spécialiste sciences de l’éducation, le pédagogue Chafik Jendoubi, prendront également part à ce forum au cours duquel seront examinées les questions au thème de cette année, “L’humour, le burlesques et le ludique dans la Littérature pour enfants”, en lien avec l’éducation.

Site web : ATB