Une série de projets routiers se poursuivent dans le gouvernorat de Siliana à des degrés d’avancement variés.

Dans ce cadre, le directeur régional de l’équipement, Mehdi Ouni, a indiqué, vendredi à la TAP, que les travaux concernent, notamment, la réhabilitation du circuit rural Ouled Yahia à El Habebsa réalisés à 60% et la maintenance du réseau routier endommagé par les inondations dont les routes nationales 18 et 5, régionales 47 et 29 et locales 715 et 713.

Il a ajouté que la rénovation de la route nationale 4 a atteint un taux d’avancement de 70% alors que les travaux d’asphaltage de routes à Ain Dissa seront entamés, bientôt.

Le projet de réaménagement de la route régionale 77 reliant Makther et Sidi Bouzid, en phase d’appel d’offres, sera réalisé moyennant un financement de la Banque Africaine de Développement (85 millions de dinars), d’après la même source.