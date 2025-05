La totalité des financements publics consacrés aux projets achevés et en cours de réalisation en matière d’approvisionnement en eau potable dans diverses régions du gouvernorat de Bizerte s’élève à plus de 500 millions de dinars (MD), a fait savoir le secrétaire d’Etat chargé des Ressources Hydrauliques, Hamadi Habib, lors d’une visite de travail effectuée jeudi dans la région.

Habib a déclaré, lors des travaux du Conseil régional de l’eau au siège du gouvernorat, accompagné du gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, et consacré à l’examen des problèmes rencontrés au niveau des projets en suspens et les moyens de les résoudre que l’État tunisien a œuvré pour orienter ces investissements vers le renforcement du système d’approvisionnement en eau potable, en particulier dans les zones rurales, ce qui permettra l’approvisionnement de plus de 25 mille citoyens.

L’Etat tunisien a également consacré 11 millions de mètres cubes d’eau pour le renforcement du système d’irrigation, en provenance des barrages de Sidi Salem, El Barrak, Joumine et Ghazala, tout en orientant les efforts afin de résoudre les problèmes qui perturbent le système d’approvisionnement.

En marge de cette visite, le secrétaire d’État chargé des Ressources Hydrauliques, et le gouverneur de Bizerte ont pris connaissance de l’état d’avancement de la saison céréalière et les derniers préparatifs visant à assurer le bon déroulement de la saison des récoltes.