La Tunisie a remporté la première place mondiale de la compétition internationale des huiles d’olive extra vierges des États-Unis, «United States International Olive Oil Competition – USIOOC », qui se tient du 27 au 30 mai courant, à Miami.

Elle a, ainsi, raflé 55 médailles d’or dans la catégorie qualité, 3 médailles d’argent dans cette même catégorie, ainsi que 17 médailles d’or dans la catégorie santé.

Quelque 14 pays dont la Tunisie, l’Espagne, l’Italie, la Turquie, l’Algérie, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, le Portugal et la Libye, représentés par environ 140 entreprises, ont participé à ce concours supervisé un jury composé de 12 experts internationaux.

Cette compétition est organisée par le groupe suédois GIOOC, spécialisé dans l’organisation de compétitions internationales de l’huile d’olive vierge extra, dirigé par l’ingénieur tunisien, Raouf Chouket.

Le GIOOC organise chaque année, quatre grandes compétitions internationales d’huile d’olive extra vierge, à savoir: «The Global Olive Oil Competitions» à Abu Dhabi, « The European International Olive Oil Competition » (EIOOC) en Suisse, « The Scandinavition International Olive Oil Competition » (SIOOC) à Stockholm « The United States International Olive Oil Competition (USIOOC) à Miami.