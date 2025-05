Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad, a annoncé ce mercredi l’adoption d’une nouvelle méthodologie pour l’élaboration du plan de développement 2026-2030, qui, a-t-il dit, incarne la vision du président du président de la République Kaïs Saïed. Cette approche, fondée sur une planification ascendante, accorde un rôle central aux conseils locaux, régionaux et des districts pour définir les priorités économiques.

Lors d’une séance de travail réunissant des représentants du ministère de l’Économie et de la Planification, ainsi que des cadres ministériels, Chaouad a souligné que cette méthodologie mise sur un développement “réel, inclusif et équitable”, en renforçant le rôle social de l’État et en réduisant les déséquilibres régionaux.

Hasna Jiballah, secrétaire d’État chargée des sociétés communautaires, a jugé préférable d’impliquer l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à la révision du rapport final du plan pour accélérer son approbation. Les participants ont salué cette initiative, estimant qu’elle favorisera une meilleure coordination entre les différentes structures publiques.

La réunion a également permis de présenter les fiches projets et d’échanger sur les mécanismes de mise en œuvre, avec pour objectif d’améliorer l’efficacité des politiques publiques et d’impliquer davantage les instances élues dans la proposition de programmes de développement.